调查：民众对接种冠病疫苗意愿有所提高

（早报讯）本地民众对于接种冠病疫苗的意愿有所提高，调查显示，从今年2月初至3月期间，有意愿接种疫苗的受访民众从60%上升至67%。

同时，那些表示不愿意注射疫苗的民众也从20%减少至13%。

新加坡政策研究所在去年4月至今年3月之间进行的22轮调查也显示，伴随着民众对接种疫苗的态度改善，民众对疫苗的安全性与潜在副作用的担忧也有所减少。在上个月的调查中，有约53%的受访民众对于疫苗的安全性和副作用感到担忧，比今年1月初的63%来的低。

不过，这也显示，仍有约一半的受访民众依旧对疫苗存有所疑虑。

调查也显示，比起60岁及以上的年长者，年纪较轻的受访民众对于疫苗的安全性更感担忧。在那些年龄介于21岁至39岁的受访者当中，有至少六成对于疫苗的安全性和潜在副作用感到担忧，年龄60岁及以上的民众则只有48%感到担忧。

副研究员莎菲指出，年长者对于疫苗的担忧较少，主要是因为政府从今年初开始，有效地针对年长者进行疫苗宣导活动，通过定期的电视广告和电台广播，鼓励他们接种疫苗，以及宣导接种疫苗的益处。

“对于较为年轻的受访民众来说，他们更广泛地阅读网上的新闻和信息，所以会接触到有关疫苗的缺点或不足，这一方面的消息。”