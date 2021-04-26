银行、吉宝与航空股带动 海指周一闭市回到3200点之上

（早报讯）在本地银行股、吉宝企业（Keppel Corp）和航空相关股上涨带动下，反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数周一转跌为升，上涨10.86点或0.34％，闭市报3204.90点，取得三天连涨，并重新回到3200点之上。不过，亚太股市受冠病疫情担忧和美国加税计划的影响而涨跌不一。悉尼和香港股市跌0.18％和0.43％，东京和首尔股市则涨0.36％和0.99％。

本地股市今天整体交易量16亿7000万股，总值13亿元。上升股316只，下跌股175只。

今天有约三分之二的海峡指数成份股上涨，主要包括三只本地银行股、吉宝企业、新航（SIA）以及凯德综合商业信托（CICT）。在银行和航空股的推动下，海峡指数一度涨0.55％至3211.54点。

新航今天股价强劲回扬1.99％至5.13元，是涨幅最大的海指成分股之一，涨幅一度达2.78％。新加坡和香港的“新港航空泡泡”将在下个月26日重启的消息，有利航空相关股。新翔集团（SATS）今天股价也回涨0.74％，闭市报4.10元，涨幅一度达1.47％，结束了多天的下滑。新航工程（SIAEC）股价上涨0.43％，闭市报2.32元，连续三天上涨。

新加坡政府今天也宣布推出新措施，减缓我国对印度边境管制收紧对建筑业的冲击。吉宝企业股价涨1.84％，闭市报5.55元。宝德新加坡（Boustead Singapore）、联明集团（Lian Beng）和强枫控股（Keong Hong）等股价分别上涨2.00％、1.47％和1.00％，闭市报1.02元、0.345元和0.505元。

凯德综合商业信托股价涨0.92％至2.19元。它今早发布今年第一季业务报告，净房地产收入同比上扬66.6％至2亿4710万元，营收上涨63.9％至3亿3480万元。

分析师指出，本周市场也将关注美国联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议结果。