昇菘集团首季净利增6.5%

（早报讯）昇菘集团（Sheng Siong）今年第一季净利同比增加6.5％至3090万元，每股盈利从1.9分增至2.1分。

昇菘集团是新加坡最大的超市业者之一。它发布第一季业务报告时表示，虽然农历新年销售增加，营收同比仅稍微增加2.7％至3亿3750万元，增长全部是新店增长的贡献。同店销售同比持平，主要是因为去年第一季受疫情刺激高升的需求造成的高基数效应。

集团第一季的毛利同比增长4.9％至9310万元，高于营收的增速，毛利润率因此增加0.6个百分点至27.6％。毛利润率的上升主要是投入品价格（input prices）下降的结果。生鲜食品和非生鲜食品的销售组合大致与去年同季一样。

它在文告中表示：“随着疫情受到控制以及新加坡疫苗接种的逐步推广，集团预期因为大流行而较高的需求将开始渐渐减少。因此，我们预期第二季营收将低于去年第二季，当时需求达到4亿1870万元的高峰。今后随着大流行情况改善，有关冠病疫情的资助和回扣也将相对的较少。”

昇菘集团总裁林福星说：“虽然我们并没标到阿卡夫弯（Alkaff Crescent）大牌115A和淡滨尼北通道大牌610的店面，我们继续寻找新的零售楼面，尤其是我们还没有业务的地方。”

“集团继续专注于扩充其零售网络的目标，并提高新加坡和中国业务的同店销售。我们将努力于推动成本效率，通过有较高生鲜食品比率的销售组合来改进毛利润率，并从供应链取得更高的效率。”