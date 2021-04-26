新增社区病例是从英国求学返新19岁少女

（早报讯）我国今天（4月26日）唯一的新增冠病社区病例，是从英国求学返新的19岁本地少女。她确诊时没有症状，目前与其他病例暂无关联。

根据卫生部文告，这名少女去年9月在英国求学时，已出现急性呼吸道感染症状，却没有接受冠病检测。她在12月1日返新后，在指定隔离设施履行14天居家通知，隔离期间的检测结果为阴性。

她于本月23日在回英国前接受检测，隔天确诊，被送往国家传染病中心。卫生部说，由于她体内的病毒载量低，血清检测也呈阳性，有可能是早前受感染，并且在脱落病毒碎片，不会传染他人。

今天唯一的客工宿舍病例是35岁的孟加拉籍客工。他是一名建筑工人，受雇于Jenta Decoration Contractor，平时不会与客户接触。

这名客工住在西雅兀兰宿舍（Westlite Woodlands），但与早前确诊的两名建筑管工没有接触，并且住在不同的住宿楼，他去年2月17日至12月21日都在孟加拉，抵新后在指定设施履行14天居家通知，隔离期间的检测结果为阴性，他在本月20日的轮流定期检测也呈阴性。

由于他的循环阈值（Ct value）很高，显示病毒载量很低，加上他的血清检测也呈阳性，卫生部根据他的旅游史，断定他可能是在国外受感染，并且正在脱落病毒碎片，不会传染他人。

除了上述两起本土传播病例，其余43名病患均由境外输入。当中有八名本地公民和五名永久居民，分别从印度和印度尼西亚返新。另有八名持特别准证的船员，从印尼乘船抵新后，在船上接受检测，没有下船。

其余22名病患中，有四人持直系亲属证、三人持学生证、六人持工作证件、八人持工作准证、一人持短期探访证。截至今天中午，本地累计确诊病例达6万1051起。