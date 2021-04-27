（早报讯）华尔街隔夜股市涨跌互见，纳斯达克指数上扬0.87％，标普500指数涨0.18％，道琼斯工商指数则下滑0.18％。

在本地银行股、吉宝企业（Keppel Corp）和航空相关股上涨带动下，反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数昨日转跌为升，上涨10.86点或0.34％，周一闭市报3204.90点，重新站上3200点。

周二（4月27日）可关注个股：

1.凯德中国信托（CapitaLand China Trust，前称凯德商用中国信托）今早开市前公布截至3月底第一季业绩报告显示，净房地产收入达2亿6420万人民币（5400万新元），相等于去年上半年净房地产收入的八成，主要因为零售业绩改善及商业园区的贡献逐步增加等。

2.昇菘集团（Sheng Siong）今年第一季净利同比增加6.5％至3090万元，每股盈利从1.9分增至2.1分。它发布第一季业务报告时表示，虽然农历新年销售增加，营收同比仅稍微增2.7％至3亿3750万元，全部是新店增长的贡献。同店销售同比持平，主要是因为去年第一季受疫情刺激高升的需求造成的高基数效应。

3.肯卡纳农业（Kencana Agri）计划以233万美元（308万新元）脱售位在亚美尼亚街36号的店屋，该项房地产已被抵押，目前正空置。

4.顶级手套（Top Glove）昨日午后表示，它已解决国际劳工组织（ILO）所有11项强迫劳动指标。它强调，这已由英国独立国际咨询公司Impactt Ltd在其4月22日的报告中核实。那11项包括工作与居住环境恶劣、过多超时工作和克扣工资等。

5.达阔水技术（Darco）昨日透露收到一批股东到高庭投案发出的传票，起诉公司、董事兼非执行副主席王志以及白添强（译音，Pek Thiam Keong），指控他们对公司失职以及共谋之罪。这10名提起告诉的股东共持有16.1％股权，他们早前已要求公司对王志和白添强采取法律行动。公司目前正在寻求法律意见，以决定下一步行动。白添强并非公司的董事、员工或管理人员。

6.目前停牌的天宇集团（China Sky Chemical Fibre）将被除牌，因为公司没有在最后期限内向新交所提交复牌计划。公司闭市后透露，新交所（SGX）限定公司在一个月内提交脱手献议（exit offer）计划。

7.CEI公司今日起暂停交易，该公司已被永科控股（AEM Holdings）收购逾90％股权，永科以每股1.15元全面收购CEI的献议昨日下午5时30分截止。