地铁拍人视频追问种族学历 多人报案 “名校女”助查

（早报讯）“名校女”在地铁上拿着手机对陌生人拍视频，再三追问对方的种族和学历，被网民起底曾拍摄多条针对特定族群的视频。警方证实接获多起报案，已传召妇女协助调查。

网上近日疯传一段视频，一名华族女子在地铁上拿手机对陌生人拍视频，再三追问对方的种族和学历，引起网友质疑她的行为涉及种族歧视。

视频显示，女子自称毕业自名校，在澳洲读大学，还声称周遭亲友全是律师、董事和董事长等。

女子接着反问其他乘客的学历，更连续三次追问一名女乘客：“你是什么种族？”女乘客反问她要做什么，她却穷追不舍，在得到答案后还回说“怪不得”。

视频在网上引起网友的声讨，并起底这名陈姓女子从一年前就在YouTube上发布多段视频，内容全是针对特定族群。

她最新的一段视频在4月12日发布，她在视频中声称被拍的阿叔摸她和骚扰她，但被拍的阿叔全程未看向镜头，也未对她的谩骂作出回应。

在另外多段视频中，女子分别录下其他种族的陌生人，配文则称这些陌生人无端靠近她，或无端打量她，视频下方的留言功能则被关闭。

不少网友看了视频感到气愤，纷纷表示要报警揭发女子针对特定族群的行为；有网友则质疑女子的精神状态看起来不稳定，怀疑她需要医药援助。

警方受询时证实，已接获多起报案，一名57岁的女子正在协助警方调查。