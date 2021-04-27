教育部公布各中学截分点供参考 截分点从6分开始

（早报讯）小六会考今年采用新的积分等级制，教育部今天公布个别中学的截分点，以及录取学生的成绩范围。这是根据2020年小六会考考生的成绩和中学选择模拟得出的参考指标，如教育部去年预计，自主学校的直通车课程截分点介于6分至8分。

教育部这次也提供每所学校的学生积分成绩范围。自主学校莱佛士书院、莱佛士女中和美以美女中的学生积分介于4分至6分，截分点是取决于最后一名被录取学生的积分，意味这三所学校积分最佳的学生取得4分，截分点为6分。

小六会考今年改以“八级”的积分等级来评估学生自身学习表现，不再采用与同届考生相比较后计算的T值积分。各科等级积分加起来的总成绩，类似Ｏ水准会考升学使用的积分计算法。

小六考生每科的积分等级介于AL1至AL8，AL1为最优秀的。学生在小六会考四科总成绩因此会介于4分至32分。

教育部指出，新制度不对成绩做过于细致的区分，较多学校会有相同的截分点，学生能有更广的选择。

整体而言，各中学的截分点介于6分至30分，没有学校出现4分的截分点。但教育部认为基于积分制的设计等原因，接下来不太可能有学校出现4分的截分点，每届截分点的波动一般仅有一分之差。

特选中学的学生成绩范围呈现方式稍有不同，也包括学生的高级华文成绩。未修高华的小学生仍可报读特选中学，但修高华的学生享有一定的优势。

以中学甲为例，它的截分点是12分（P）（P代表及格），这意味最后一名被录取的学生考获12分且在高华考获及格等级的，也就是说，一名考获12分的非高华学生没被这所中学录取。

除了截分点，教育部建议家长和学生在学校时应考虑校风、学校的课程与活动等全面原因，新制度也更重视学生选校的排序。教育部认为，有了公民身份和选校排序这些“定夺标准”（tie breaker），10%学生料得靠电脑抽签分配学额，与原有制度相近。

家长和学生可上网moe.gov.sg/schoolfinder参考各校的截分点与成绩范围。