丰树商业信托下半年每单位派息增58％

（早报讯）丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust）下半年每单位派息同比大增57.9％至5.32分，这包括2019/20财年第四季所保留现金的部分释放。董事会建议在6月4日派息，单位注册截止日期是5月5日。信托全年每单位派息因此增加18.6％至9.49分，创下它上市以来最高。

丰树商业信托闭市后发布下半年业绩时指出，信托下半年净房地产收入同比增1.8％至2亿零555万元，主要是因为丰树商业城第二期（Mapletree Business City II）的完整半年贡献以及冠病疫情租金回扣逐渐减少。

怡丰城（VivoCity）在2020/21财年第四季的租户每月销售已恢复到疫情前水平的86％以上，反观该财年第一季、第二季和第三季是恢复到前年同季的36.6％、78.0％和85.9％。

信托下半年总营收同比微增0.6％至2亿6033万元，下半年可派发收入同比大增61.5％至1亿7630万元。

信托2020/21财年全年总营收微跌0.8％至4亿7900万元，净房地产收入微减0.2％至3亿7700万元，净房地产收入利润率为78.7％，可派发收入则是增加29.4％至3亿1470万元。

丰树商业信托今天股价下跌0.47%，闭市报2.13元。