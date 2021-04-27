金管局关注数码支付代币等反洗黑钱新领域

（早报讯）新加坡金融管理局正更密切的关注数码支付代币（digital payment token）和可变动资本公司（Variable Capital Companies），认为它们是反洗黑钱与打击恐怖主义融资的新领域。

新加坡金融管理局助理局长（政策、付款与金融犯罪防范）吕秀仪在第12届亚太反洗黑钱及反金融犯罪常年大会讲话时，透露该局的这个新的关注领域。

该大会由公认反洗黑钱专家协会（Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, ACAMS）主办。ACAMS是最大的国际会员组织，旨在对抗金融犯罪，其常年大会在未来对抗金融犯罪的工作方面提供思想领导。

吕秀仪的讲话触及金融机构与金管局如何合作并更精明的打击洗黑钱和恐怖主义融资活动。她表示，金管局正更密切留意新的反洗黑钱与打击恐怖主义融资领域。由于其速度、匿名和跨境性质，用虚拟资产或数码支付代币进行的交易带来更高的风险。另一领域是可变动资本公司的使用，因为有不同法人资格的基金公司，可潜在的被滥用来作为非法目的的渠道。

她也透露，金融机构与当局更大的合作和更有效使用数据分析，已带来成果。例如，一些银行使用数据分析能力，确认网络中潜在的空壳公司以及从它们的银行户头中通过的交易，并且把这些活动提交给反洗黑钱及打击恐怖主义融资行业伙伴关系（AML/CFT Industry Partnership, ACIP）。自2019年以来，通过ACIP，商业事务局（CAD）、金管局和主要银行密切合作。她说：“至今这些合作努力已取得成果，成功阻截了约6900万元，包括银行积极确认可疑户头后阻截的1900万元要汇来我国的资金。”

她也表示，金管局在防范善意行动产生意外的后果。虽然需要对金融犯罪保持警惕，金管局同时要确保银行系统保持包容性，不会不公平地将曾被定罪或涉嫌金融犯罪的新加坡人或其家人和亲密伙伴拒之门外。