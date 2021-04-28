（早报讯）投资者观望美国联邦储备局在美东时间周三（28日）下午（本地时间周四凌晨）将公布的新一轮货币政策，因而谨慎交易。

尽管最新企业财报大多强劲，显示美国经济在疫苗接种顺畅及经济重开下展望乐观，但投资者仍对其他地区冠病疫情恶化感到担忧。

隔夜美股周二横摆，道琼斯工商指数起3.36点或0.01％，标普500指数跌0.90点或0.02％，纳斯达克指数跌48.56点或0.34％。

亚股早盘率先开始的东京股市下滑，投资者在日本接下来的黄金周假日前套利，带来卖压。

本地方面，海峡时报指数连续四天上涨，周二起9.53点或0.3％，闭市报3214.43点。

今日（4月28日）可关注股票：

1.凯德集团（CapitaLand）今早宣布投资36亿6000万人民币（约7亿5770万新元），收购集团在中国的首个超大规模数据中心（hyperscale data centre）。该数据中心位于上海，共有四栋建筑，总面积达7万5000平方公尺，可提供达5500兆瓦的资讯科技电量。

集团是从中航资本控股（AVIC Capital）旗下的中航资本信托（AVIC Trust）及另一个无关联第三方收购该数据中心，预计今年第三季完成。

2.凯德集团（CapitaLand）周二（27日）宣布，负责中国业务的凯德集团中国总裁罗臻毓（54岁）将从周三起卸下中国总裁职务，以顾问、非执行身份担任凯德中国首席代表。

凯德集团新加坡与国际总裁廖茸桐将负责监督集团与发展有关的业务，包括在中国的发展项目。

3.IREIT全球（IREIT Global）以1亿1050万欧元（约1亿7700万新元）向法国运动用品商迪卡侬（Decathlon）收购当地一个拥有27个物业的资产组合。资产组合可租出面积达9万5477平方公尺，是信托首次收购法国资产。

双方达成售后回租（sale and leaseback）协议，迪卡侬将继续租用所有物业，资产组合加权平均租约（WALE）为10年。

4.米支付（MC Payment）马来西亚子公司开始为当地数家高等学府提供电子付款服务，包括电子发票、Quickpay QR码付款及网上付款平台服务。集团已于2月和3月先后为两家大学提供电子付款服务，接下来计划扩大到其他高等学府。

5.丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust）下半年每单位派息同比大增57.9％至5.32分，这包括2019/20财年第四季所保留现金的部分释放。董事会建议在6月4日派息，单位注册截止日期是5月5日。信托全年每单位派息因此增加18.6％至9.49分，创下它上市以来最高。

丰树商业信托周二（27日）闭市后发布下半年业绩，净房地产收入同比增1.8％至2亿零555万元，主要是因为丰树商业城第二期（Mapletree Business City II）的完整半年贡献以及冠病疫情租金回扣逐渐减少。

信托2020/21财年全年总营收微跌0.8％至4亿7900万元，净房地产收入微减0.2％至3亿7700万元，净房地产收入利润率为78.7％，可派发收入则是增加29.4％至3亿1470万元。

6.福源金属制造（HG Metal Manufacturing）澄清，2020财年派发的年终股息为0.5分，并非之前宣布的每股0.5元。该股收报0.34元，上扬11.48％。

7.怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）周二发布中期业务报告表示，受到冠病疫情的冲击，今年第一季的营运环境持续充满挑战，大部分业务表现，尤其是在印度尼西亚的业务，比去年同期逊色。集团首季的业绩也受到外币贷款汇兑损失的影响。