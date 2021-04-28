涉虐待女佣又拖欠九个月薪水 女雇主今早被控上庭

（早报讯）42岁女雇主被指用熨斗烫女佣右臂，用拳头和衣架打女佣眼睛，导致女佣永久性失明，甚至拖欠女佣九个月薪水共6030元，今早（4月28日）被控14项控状。

被告乌咪卡尔苏（Ummi Kalsum Binte Ali，42岁）面对14项控状，包括蓄意伤害和重伤女佣、使用熨斗伤害女佣和触犯雇用外来人力法令。

控状指，被告在去年2月至10月之间，多次掌掴女佣的脸和耳朵，也用熨斗烫女佣右臂，并用拳头和衣架打女佣眼睛，导致女佣永久性失明。

另外，她也被指从去年1月至9月之间，拖欠女佣每个月670元薪水，前后共6030元。

控方庭上表示，被告可能面对额外控状，受害者目前刚完成手术，需要时间让她康复，以及向医生了解她的进展。

穿着紫色衣服和头巾的被告表示，她是家庭主妇，丈夫则是技术员，两人育有两个孩子，因此丈夫没有足够的钱担保她，恳请法官降低保释金。

法官同意控方立场，允许被告在一名担保人的情况下，以两万元保释在外，若有两名担保人则可以1万元保释在外，而被告若没有足够的钱保释，只得被还押。案展6月9日过堂。

根据警方文告，女佣回到印度尼西亚后，当局才接获报案，因此协助她返回本地接受调查。

来自印尼中爪哇的女佣苏吉严（49岁）去年11月接受印尼媒体访问时说，她于2017年5月首次到新加坡当女佣，起初一切安好，但转换雇主后，就遭遇非人生活。

苏吉严受访时曾经出示身上的伤疤，除了有多次被熨斗烫伤的痕迹，她的双手手腕也因多次被按压，几乎骨折，已经失去活动能力。媒体发布的照片显示，苏吉严骨瘦如柴，必须在旁人搀扶下才能站起来。