金管局：我国第一季国内生产总值几乎恢复至冠病疫情前水平

（早报讯）我国第一季的国内生产总值已经几乎恢复至冠病疫情前的水平，近期经济展望也因为外部需求增强而加强。

新加坡金融管理局今天（4月28日）发布半年一度的《宏观经济评估》报告指出，我国经济在去年第三季强劲反弹之后，增长力度在最近两个季度放缓。

经过连续三个季度萎缩，我国第一季国内生产总值（GDP）同比增长0.2％；经季节性调整后，环比增长2％。

与去年第三季和第四季环比增长9％和3.8％相比，第一季增速有所放缓。不过，金管局指出，放缓速度比预期温和。

整体而言，第一季实际国内生产总值已经达到疫情前或2019年第四季的99.6％。

整体经济虽然已经收复去年上半年的产出损失，各个领域的情况则不一。受到疫情最严重冲击的领域之中，观光与旅游相关活动仍处于疫情前的50％以下；面向消费者和建筑领域的情况较好，已经各自恢复至疫情前的80％至90％。

如果全球经济未出现比预期更疲弱的复苏，或本地冠病病例预料之外增加，金管局预测，我国今年整体经济增长将超出官方预测范围4％至6％的高端。

然而，各个领域的增长同样是不一致的。全球科技周期强劲上扬，将带动本地制造业强劲增长，而受到疫情冲击最深的领域，包括航空和住宿，估计将维持疲弱。