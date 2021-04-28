总就业人数 今年第一季出现疫后首次增长

（早报讯）本地劳动市场继续从冠病疫情冲击中恢复，今年第一季劳动市场预估数据显示，总就业人数在连续四个季度萎缩后，首次出现小幅增长。

人力部今天公布的2021年第一季劳动市场预估报告显示，居民就业人数持续增加抵消了非居民就业人数的小幅减少，总就业人数（不包括女佣）增加4800人。

预估数字也显示，本地裁员人数连续两个季度下滑，第一季被裁人数约2100人，是连续第二个季度滑落。人力部预计裁员人数将跌至2018年和2019年的疫前常见水平。

随着经济逐步复苏，失业率上个月也下降了0.1％。整体失业率从3.0％跌至2.9％，居民失业率则从4.1％跌至4.0％。

人力部常任秘书甘泽铨今天在记者会上强调，失业率下跌虽然令人鼓舞，但事实是，失业率仍然高于疫情之前。

人力部也关注劳动市场可能存在因企业重组而导致的工作岗位流失情况。甘泽铨说，这类失业者可能更难配对到工作，当局正在努力解决这个问题，并鼓励雇主和求职者保持开放心态。

人力部定期进行的企业调查也显示商业情绪相对积极，尤其是在雇佣方面。上个月的调查中，73％受访公司表示有意招聘，相比去年12月的65％有所增加。

就业人数的预估数据主要参考今年1月和2月的数据，人力部将在今6月中正式公布第一季劳动市场报告。