王乙康：英美等疫情若改善 已接种的本地人到访回新后或无须隔离

（早报讯）继美国、英国、法国和德国等国家后，丹麦也单方面向新加坡开放边境，入境者免隔离。交通部长王乙康说，如果这些国家的冠病疫情好转，病例持续下滑，我国或考虑让已接种疫苗的新加坡人在到访这些国家后，返新时只须通过冠病检测，就可豁免隔离。

根据丹麦驻新加坡大使馆的官方页面，从本月21日起，从新加坡出发入境丹麦的旅客不再限于必要旅游，抵境后也无须隔离。不过，旅客须在出发前24小时内接受冠病检测，并在登机前出示阴性检测结果证明，抵达丹麦后也须接受多一次检测。

王乙康今早（4月28日）出席电台ONE FM 91.3节目后受访时指出，不只丹麦，很多国家包括美国、英国、法国和德国等都已单方面向新加坡开放边境。不过，鉴于这些国家的病例数仍较高，旅客到访回新后，仍须接受隔离。

他说，只要这些国家的疫情受到控制，无须等到零病例或每天一两起病例的水平，只要病例较低，我国就可考虑让已接种的新加坡居民在到访这些地方后，返新时只须通过检测，无须隔离。“这是另一个开放的途径，不算是航空泡泡，但也是非常重要的一个开放途径。”

另外，针对新港航空泡泡反应热烈，他指出，这显示新加坡人对出国有较高的积压需求，但同时也谨慎看待航空泡泡，先观察情况才预订机票。

他透露，收到公众电邮和社交媒体留言，表示虽然想参加航空泡泡，但因疫情有起有落，不敢预订机票。“其实这个（谨慎）态度是对的，未来是个未知数，病情一直在演变，所以内部所有措施一定要做好，我们才能启动这个航空泡泡。”

新港航空泡泡定于5月26日重启，首两周每日单向只限一趟航班，每趟航班最多200人。6月10日起，航班将增至每日单向两趟航班，同样限载200人。