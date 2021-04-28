饿贼偷食物 顺手“牵走”电脑

（早报讯）男子称饥饿难忍，竟翻墙闯入幼教中心院子试图摘水果，见水果没熟，又爬窗偷吃饼干，然后顺手“带走”电脑，昨日（4月27日）被判坐牢22周。

越南籍被告黎施映（28岁，音译）抵触两项偷窃控状，控方针对其中一项提控，其余交由法官下判时一并考量。

案情披露，被告在去年12月2日晚上，路过位于西海岸朱比丽路（Jubilee Road）的小小脚印幼儿教育中心，见院子里有一颗果树，随后翻过围栏进入院内，试图摘一些水果。

不过，被告发现水果还没熟，就从窗口潜入幼儿园，发现里面没人。他偷吃了几块饼干后，又拿起一件外套穿上，随后看见有东西闪着亮光，立即离开。他在离开时还顺手拿走了一台笔记本电脑和充电器，再翻过窗口和围栏逃走。

幼教中心校长隔天一早发现存有文件和师生资料的电脑不翼而飞，立即报警。警方在今年1月6日将被告逮捕，也起获了被偷的电脑和充电器。被告称想把这些拿给在越南的女儿。调查还发现，被告在去年12月22日午夜，闯入兀兰工业区的“海中宝”咖啡店，偷走1500元现金和6条总值749元的香烟。

控方表示，被告的本意是去偷食物，而非电脑，因此提议判他坐牢6个月。

被告昨日通过影像系统面控，他求情时哭说案发当时因为太饿，没钱买吃的，也没钱付房租，在重大压力下干了错事。他称去年2月来我国工作，之后前后被辞退3次，希望出狱后能早日回国照顾家人。

法官下判时指，鉴于被偷的电脑和充电器已找回，判他坐牢22周。