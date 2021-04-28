蔡厝港组屋居民：电梯内消毒液被偷

（早报讯）居民申诉，疑有人偷走消毒液，4天耗费大半瓶。

事件发生在蔡厝港64街第642座组屋。有居民注意到，自三个月前起，组屋电梯里供居民搓手用的消毒液突然“不够用”，仅四天就只剩下四分之一。

居民谭先生（74岁）为此十分气愤，怀疑有人长期从电梯里偷消毒液，以至消毒液消耗得如此快。

他告诉记者，因为对消毒液过敏所以从来不擦公用消毒液；据他了解，该组屋许多居民包括谭先生都习惯自备消毒液，理应不会这么快被用完。

“消毒液应该是大家共用的，有人却把它占为己有，让我觉得这很不公平。”

他还说，该组屋一共有三部电梯，只有中间那部电梯能够通往地下停车场，里面的消毒液也耗费得特别快。

“可能是为了避人耳目，所以有人在偷取了消毒液后会直接从停车场离开。”

谭先生早在三个月前发现这个现象，本不想多管闲事，但担心该‘偷窃者’得寸进尺，因此决定通过媒体警惕其他民众。

居民谢女士（40岁，会计）则说，自电梯安置消毒液后，她曾多次在电梯里发现整瓶消毒水不翼而飞，这种状况不下10次，最后还是市镇会的人来供应新消毒液。

她认为，如果这种状况持续发展下去，只会助长偷窃行为。

记者昨日（4月27日）走访，发现消毒液被牢牢固定在把手上，相信此举是为了防止被偷窃。