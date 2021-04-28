送餐途中遇车祸 青年“开颅”保命

（早报讯）GrabFoob送餐员被指遭轿车撞伤，在医院昏迷了七天才醒过来，还在加护病房内留医了10天。

网民艾菲（Elfy Andriann）在面簿贴文，指他的弟弟莫哈末阿里是一名送餐员，弟弟在4月10日晚上8时36分，送餐途中发生车祸。

艾菲说，弟弟身上多处受重伤，送往医院的加护病房，昏迷了一个星期。

“事发时猛烈的撞击力，导致他的头部严重受创和脑出血。他右手的三条主静脉断裂，左腿胫骨、脊柱、肋骨和双髋的骨头碎裂，情况不乐观。”

警方受询时证实，这起车祸发生在裕廊东中路往武吉巴督1道方向，在裕廊东1道之后的路段，车祸涉及两辆汽车和一辆电单车，一名18岁男电单车骑士被送院，调查仍在进行中。

艾菲指出，由于弟弟脑部移位到头颅的一侧，因此医生必须为他切除部分头盖骨以释放颅内压力及血块。

他说，弟弟在手术后的第八天清醒过来，恢复意识，但还需要进行一系列治疗，目前医药费已超过10万新元，令家人吃不消。

他说，家里有三个兄弟姐妹，由单亲父亲带大，弟弟是老幺，刚从工艺教育学院毕业，最近刚考获电单车执照，在等待服役期间，兼职当送餐员帮补家用。

他在贴文中请求网民捐款，帮助他与单亲爸爸支付弟弟的庞大医药费。