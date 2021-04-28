因不肯帮买烟 青年拔刀追砍 男挨10刀毁容

（早报讯）只因对方不肯帮他买香烟，青年认为得不到“尊重”，从裤兜里拔出刀子在超市内追砍陌生男子，往对方脸上砍了十刀，害他脸上留下九公分长的刀疤而毁容。

今年19岁的德敬友（译音）昨天（4月27日）承认一项持有危险武器，以及一项用危险武器蓄意严重伤人的罪名后，被判坐牢三年半以及八下鞭刑。

去年10月7日，被告中午约12时到文礼购物中心，见到了一名30来岁的受害男子走向职总超市。

被告因未满21岁，因此拦下受害男子，要对方帮忙买香烟，但无论他怎样求对方，受害男子始终拒绝。

受害男子后来告诉超市的检测体温的女职员，说被告骚扰他，要她把被告赶走。

被告趁受害男子忙着扫描QR码时，突然拔出刀子袭击他，大喊：“你不要帮忙我买对吧？”跟着便左手抓住男子的肩膀，然后用右手不断挥砍对方脸部。

受害者挨了多刀后，企图往超市里逃走，一路上不断喊“对不起”，但被告无动于衷，继续追砍。

被告在超市内再次追上受害者，然后往他后脑勺狠狠砍了一刀。受害者中刀后，继续往超市内奔逃。

不过被告见到围观者越来越多，因此放弃追逐，拿着刀子逃出超市。他到了附近的组屋底层将刀子遗弃在沟渠盖上，然后匆忙将手上的血洗干净，接着乘搭德士到了义顺。

他后来承认，选择去义顺只是因为他认为义顺足够远，但他依然在同一天晚上遭到逮捕。

伤者事后被送往医院救治。根据医生观察，受害男子全身上下中了十数刀，单单头颅面部就有十刀，左脸颊上更有一条九公分长的刀伤。

主控官指出，在最新的医疗报告中，医生指受害者将永久性毁容，除非开刀或进行镭射治疗。