超过5500名西雅兀兰宿舍感染群相关客工已接受检测

（早报讯）西雅兀兰宿舍出现冠病感染群后，保障、关怀与接触小组与多家政府机构已对超过5500名相关的客工进行检测。

人力部属下专门照顾客工群体的“保障、关怀与接触小组”（简称ACE）今天（4月28日）发文告说，当局连同卫生部、新加坡建设局和经济发展局本月23日至26日对这些来自不同宿舍和工地的客工进行预防性冠病检测。

这项检测是宿舍客工每两周接受的轮流定期检测（RRT）之外进行。与西雅兀兰宿舍感染群相关的客工绝大多数已接受检测。

政府本月22日宣布，所有住在宿舍以及在建筑、海事与加工业的冠病康复客工，都必须在上一次确诊染病的270天（约九个月）后，同样接受轮流定期检测。保障、关怀与接触小组说，随着康复客工加入定期检测行列，预计部分康复客工在接受聚合酶链式反应（PCR）时，结果会呈阳性，但这不必然意味康复客工再次受感染。

保障、关怀与接触小组医药处处长林明俊受访时说，若有康复客工的检测结果呈阳性，一般需要几天时间进行临床检测，判断是否属二度感染或只是在脱落病毒碎片。“因此公众无须感到惊慌或担忧，我们会及早落实恰当的公共卫生措施。”

如果一间客工宿舍里数名客工确诊感染冠病，当局可能对宿舍实施行动管制或隔离措施，并在检测工作结束后才解除管制措施。

“如果对一些宿舍实施隔离令，不一定代表那边出现确诊感染群。多数情况里，是因为我们正对病例进行检测，断定他们是不是近期受感染。”