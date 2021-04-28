星展银行、摩根大通与淡马锡合作 开发新平台改革银行间跨境付款

（早报讯）星展银行（DBS）、摩根大通（JP Morgan）和淡马锡（Temasek）将联合创建一个开放式平台，改革和加速银行间的跨境付款情况以迎向新数码时代，并鼓励全球银行广泛参与。

它们将成立一家新的科技公司，称为Partior公司（Partior在拉丁语是指“分发和分享”），并采用区块链科技来建设这个平台，而且要把狭义货币供应量（M1，流通中的现金加活期存款）数码化以减少跨境支付、贸易交易和外汇结算现有的摩擦和延迟。

根据它们的联合文告，传统的跨境付款采用“轴辐模式”（hub and spoke model），产生一些常见痛点，包括银行对支付细节的多重验证，这将转化为昂贵和繁重的交易后异常处理和对账活动。Partior公司认识到，整个银行业需要更有效的数字清算和结算解决方案。它希望通过采用区块链解决方案来应对这些挑战，让参与银行及其客户能在一个共同和开放的平台上，实时的进行下一代可编程价值的转移。

这个Partior平台也将开发首创基于数码化商业银行货币的批发支付（wholesale payment），以实现各种类型的金融交易的“原子”或即时结算。这种功能将帮助银行克服目前处理全球支付的标准顺序方法所带来的挑战。

摩根大通全球批发支付业务主管塔吉斯·乔治奥科普洛斯（Takis Georgakopoulos）表示，摩根大通作为“乌敏岛项目”（Project Ubin）的伙伴五年之后，对Partior的成立感到很高兴，“这对摩根大通和整体行业，标志着另一个里程碑。基于区块链的批发支付基础设施，能让信息和价值在全球24小时毫无摩擦的转手。”

“乌敏岛项目”是新加坡金融管理局于2016年牵头的公私合作计划，探讨以区块链科技促成跨境付款。

金管局首席金融科技官莫汉蒂（Sopnendu Mohanty）说：“Partior的推出是全球数码货币的分水岭时刻，标志着数码货币从试点和试验走向商业化和实际应用。”起源于“乌敏岛项目”，Partior朝着为在可信环境中进行数码货币交易提供基础性全球基础设施迈出先驱性的一步，刺激区块链生态系统中的广泛用途。

这个平台的开发完成、推出和启用，有赖于取得必要的管制同意和批准。根据联合文告，已有其他银行和伙伴对参与这个平台感兴趣。Partior将积极联系让主要银行加入，使平台取得必要的规模以惠及整体行业。平台首先将专注于方便在新加坡的银行之间的美元和新元流通，并有意扩展至其他市场和各种货币，也将辅助中央银行的各个数码货币计划。