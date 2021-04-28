获银行股支持 海指周三小涨0.2％

（早报讯）美国央行决策会议结果出炉之前，新加坡和亚太股市普遍谨慎交易。新加坡股市周三在窄幅波动中闭市微涨，反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数获得银行股支持，最终取得5.13点或0.16％涨幅，闭市报3219.56点。海峡指数全天波动幅度不超过0.5％。

亚太区域股市也多数小幅波动，悉尼、东京和香港股市分别涨0.34％、0.21％和0.45％，首尔股市则跌1.06％。

美国三大股指的期货于本地傍晚时分也是小幅涨跌，而在美国联邦储备局周三较迟时的货币政策会议之前，美国十年公债收益率和美元皆上涨。市场预期联储局将维持宽松货币政策较长时间，但预期该局提早在今年内收紧政策的分析师正在增加。美国十年公债收益率已涨至1.65％以上，达到12天来最高。

整体本地股市交易量减少至17亿9000万股，总值也减至11亿9000万元。上升股257只，下跌股220只。

海峡指数成份股涨跌不一，三只本地银行股给予海指最有力的支持，海指的另一股支持力量来自房地产投资信托，包括丰树商业信托（MCT）和腾飞瑞资（AREIT）。海指最大的压力则是来自新航（SIA）、创业公司（Venture）、丰益国际（Wilmar）和云顶新加坡（Genting）。

华侨银行（OCBC）股价涨0.83％至12.15元，大华银行（UOB）涨0.41至26.69元，星展集团控股（DBS）涨0.34％至29.40元。丰树商业信托涨2.35％至2.18元，是涨幅最大的海指成份股。腾飞瑞资则涨0.97％至3.14元。

新航股价跌2.83％至5.15元，是跌幅最大的海指成份股。创业公司跌1.40％至20.40元，丰益国际跌0.57％至5.27元，云顶新加坡跌1.13％至0.875元。