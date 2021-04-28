五国联防安排庆50周年 首场联合演习落幕

（早报讯）五国联防安排今年的首场演习正式落幕。新加坡武装部队也参与这项首次以虚拟形式展开的24天演习。

代号为Bersama Shield于本月5日至28日举行，今年有来自澳大利亚、马来西亚、新西兰与英国其他四个五国联防安排（FPDA）成员，以及FPDA联合防务地区防务系统总部（HQ IADS）的人员参与。

国防部在文告中指出，演习为FPDA成员提供重要的平台，五国军队人员可透过一同制定计划及展开专业交流，建立坚固的合作关系，加强对彼此的理解。

此次演习进入最后环节时，所有人员就参与以桌面形式展开的指挥所演习（command post exercise），合作拟定一项操作计划。

演习联合特遣部队参谋长金吉昌中校（45岁）认为，FPDA在冠病疫情期间坚持以线上形式展开演习，反映各成员国对该机制的信心。

他说：“演习给了我们合作与建立专业及个人关系的机会。2021年也是FPDA成立50周年，我们很高兴能在FPDA纪念这个重要的历史里程碑之时，展开今年的一系列活动。”

FPDA于1971年创立，除了Bersama Shield，我国武装部队也经常参与其他FPDA演习。国防部在文告中说，FPDA数十年来也经历了蜕变，能更好地应付日益复杂的安全环境所带来的挑战。