芽笼路房地产千万元易主 将改为经营共享住宿

（早报讯）随着芽笼路一个房地产以千万元易主，该房地产将从酒店改为挂牌公司贤能集团（LHN）经营的共享住宿。

贤能集团是以1350万元的价格买下该永久地契房地产——芽笼路115号。它今天闭市后透露消息时指出，它已行使买下该房地产的选择权，并将把这个占地305.6平方公尺的房地产转为Coliwoo共享住宿品牌所用。这项收购将能为公司提供资本升值和创造营收的新机会。此交易预期在12周后完成。

贤能集团表示，卖方CES Capital控股公司目前在该永久地契房地产经营一家酒店。

网上搜查显示，芽笼路115号是繁华大旅店（Gay World Hotel）的地址，该房地产处于芽笼路旁一排店屋之中。

CES Capital控股公司是集永成（Chip Eng Seng）的独资子公司。集永成今天闭市后也透露子公司卖出该房地产的消息。

贤能集团执行主席兼集团董事经理林隆田说：“这项收购是我们扩充策略的一部分，要在新加坡发展一个更广泛的Coliwoo共享住宿网络。”

他说，连同贤能集团在我国其他四处的Coliwoo房地产，“芽笼路115号将旨在为在该地区工作的商业专业人士，提供另一个负担得起但优质的社区共享住宅。”