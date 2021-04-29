爆出所有董事落选 安杰德国际本月股价暴涨73％

（早报讯）凯利板挂牌公司安杰德国际（Ntegrator International）昨日（4月28日）举行的常年股东大会爆出董事会“全军覆没”的罕见情况，所有五名寻求连任的董事皆不获股东通过。

此外，新的大股东昨日也致函公司董事会，要求召开特别股东大会，议程包括委任新的大股东提名的五名新董事。

安杰德国际昨日闭市后透露，其中两名董事韩明绍（Han Meng Siew，译音）和Charles George St. John Reed，答应暂时留任执行主席和独立董事，以免公司董事会空无一人而违反公司章程中时刻至少必须至少有两名董事的规定。公司决定请他们在过渡时期留任，是要减少对公司现有业务的影响，方便委任新的董事。

致函董事会要求召开特别股东大会的大股东是Mission Well Limited以及Tansri Saridju Benui，他们表示合共持有超过10％股权。Mission Well公司是由Christian Kwok-Leun Yau Heilesen代表在信中署名。Mission Well的持股达11.25％。

安杰德国际也指出，韩明绍和另一名无法连任的董事Jimmy Chang Joo Whut，根据与公司签订的服务合约，将继续是公司的雇员，后者担任董事经理。

安杰德国际昨日股价持平于1.9分，该股本月至今股价已暴涨73％或0.8分。