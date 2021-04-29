（早报讯）华尔街隔夜三大股指横摆或下滑，道琼斯工商指数跌0.08%，纳斯达克指数跌0.28%，标普500指数跌0.08%。

我国股市昨日（4月28日）窄幅波动，反映本地蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数获得银行股支持，最终取得5.13点或0.16％涨幅，闭市报3219.56点。

周四值得关注的股票如下：

*翱兰食品原料（Olam Food Ingredients）今早宣布将以9亿5000万美元（12亿5820万新元），收购美国领先的私营品牌香料和调味品制造商Olde Thompson。

国际（Olam International）今早发布这项消息时说，这项收购对翱兰食品原料的调味品业务将是一个变革，是翱兰食品原料整体投资组合中具吸引力和带来增长的一部分。

收购将为翱兰食品原料创造实质性的增长平台，为翱兰食品原料的其他产品提供类似的可持续和创新零售方案。

交易预料在今年第二季完成。

*马来西亚发展商Aspen集团早前宣布同美国霍尼韦尔国际公司（Honeywell International）签订从生产收购有关的协议，但过后却撤回，该公司今早在回答新交所质询时，表示它在宣布的八天内即做出撤回宣布的通告，并非11天后才这么做。

新交所想知道该公司为何在宣布一项协议的11天后才对有关宣布做出澄清，并撤回4月13日的该项选股，而没有立即做出澄清。

Aspen原本宣布美国霍尼韦尔国际公司（Honeywell International）与集团旗下制造手套的子公司Aspen Glove Sdn. Bhd.（AGSB）将在4月12日完成签署协议。

Aspen说，公司必须与霍尼韦尔公司设在美国的职员联络。由于美国和马来西亚之间有12小时的时差，双方大部分沟通反应时间都超过了24小时。

*新义发企业（Sin Ghee Huat Corp）今早要求暂停交易。

*吉宝数据中心信托（Keppel DC REIT）与第一通（M1）签署不具法律约束力的协议，投资于第一通设立的一家特别目的公司（SPV）。该SPV将以5亿8000万元买下第一通目前的流动和固定与光纤资产，收购资金4亿9300万元来自外部融资，8700万元来自发售债券和优先股给吉宝数据中心信托。第一通将继续持有SPV的100％股权，并与SPV签署15年的网络容量合约及负责网络资产的运作和维护。

*ESR房地产信托（ESR-REIT）以总计5300万元的价格脱售两个资产，分别是实龙岗北5道11号和卓源东路3C。交易下半年完成后，信托将剩下55个房地产，总计1480万平方英尺总楼面。

*贤能集团（LHN）已行使选择权以1350万元买下芽笼路115号房地产，并将把这个占地305.6平方米的房地产转为Coliwoo共享住宿品牌所用，预期将能提供资本升值和创造营收的新机会。交易预期在12周后完成。该房地产目前是CES Capital控股公司经营的酒店。

*德蒙特（Del Monte Pacific）持股87％的菲律宾子公司已申请在菲律宾交易所上市，德蒙特将卖出子公司15％股权。该子公司上市筹得的资金将用于减少债务和赎回一些优先股。