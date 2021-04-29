虐死女佣案 女雇主希望减轻罪名

（早报讯）40岁女雇主残忍虐待女佣至死，案件原定今早（4月29日）进行判刑，岂料出现变数。原本已承认误杀罪的女雇主事后“后悔”，通过律师致函法官表示想减轻罪名，让她不必终身坐牢。

法官今早要求女雇主拿定主意，她庭上考虑后决定不撤销认罪，但要求更多时间准备求情。案展6月22日下判。

《联合早报》日前报道，女雇主盖娅蒂丽（Gaiyathiri D/O Murugayan）虐待女佣至少九个月，除了不提供充足食物与休息时间，夜里还把女佣的手绑在窗口铁花上，并且动不动对女佣施暴。女佣每天受虐至不成人形，体重降至24公斤，最终被活活折磨至死。

这起骇人命案发生于2016年7月26日，24岁的缅甸籍女佣磅艾赫多恩（Piang Ngaih Don）被发现死在碧山11街第145座组屋的9楼单位，即盖娅蒂丽的住家。

盖娅蒂丽过后被控上法庭，原本面对谋杀控状。她在落网后被诊断患有严重抑郁症，影响了她在案发时的判断能力，因此控方决定将她的谋杀控状减轻至误杀。

盖娅蒂丽在今年2月22日于高庭认罪。她所面对与承认的控状一共有115项，除了误杀，好包括蓄意伤人、刑事恐吓和非法禁锢等。当时控方要求法庭判她终身监禁，案件择日下判。

今早，案件再次在高庭过堂，原定进行下判，岂料案件从被告认罪后，出现了变数。法官今早指出，过去一个多月，法庭与控辩双方进行了三次审前会议，辩方也致函给法庭，内容显示被告似乎有意撤销认罪。

辩方律师陈国祥解释，被告希望总检察署能考虑进一步减轻她的罪名，让她不必接受终身监禁。目前，被告所承认的误杀罪名属于刑事法典304（a）条文，刑罚包括终身监禁。如果能把误杀罪名减轻至304（b）条文，被告所面对的刑罚是坐牢长达10年。

法官听了后决定暂时休庭，让辩方律师向被告澄清她是否要撤销认罪的立场。法官重新开庭后，律师告诉法官，被告确认不会撤销认罪，但要求有更多时间针对求情准备补充陈词。

律师在休庭后告诉媒体，被告还是希望能把罪名减轻至304（b）误杀条文，辩方接下来可能为此致函总检察署，探讨可能性。律师也说，被告也打算向法庭申请庭令，禁止媒体报道此案。