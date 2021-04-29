为助中学同窗夫妻脱困 掏6万合资生意被私吞

（早报讯）为帮助中学同学度过经济困难，男子好心提议与同学夫妻倆合伙投资，投入6万元经营酒吧和餐馆，结果却发现钱被私吞了钱，愤而报警揭发夫妻俩。

两名被告是郭文良和马来西亚籍妻子周虹虹（50岁），被控上庭后皆不承认两项失信控状。其中，周虹虹经审讯后被判罪成，昨天（4月28日）被判坐牢10个月。她不服所判，针对罪成和刑罚提出上诉。

根据控方的结案陈词，受害者叶健南与郭文良是中学同学，两人在2016年久别重逢，受害者当时得知后者面临经济困难，提议合伙出资投资，协助对方度过难关。

郭文良同意后拉妻子周虹虹同行，周虹虹更主动找上一名房地产经纪物色投资地点，随后锁定一家酒吧和一家餐馆，并带丈夫和受害者上门“视察”。

周虹虹当时称需要支付一笔定金，受害者便掏出6万元交给夫妻俩全权处理。

另外，受害者也曾借钱让夫妻俩经营另一家咖啡店，但夫妻俩迟迟未偿还这笔借款。

受害者于是开始起疑，悄悄联络酒吧和餐馆，才发现这项“投资”完全不存在，6万元其实全进入夫妻俩的口袋。

周虹虹抗辩时称，为安全起见，她从银行户头提出6万元现金后，存放在丈夫的保险箱内。她指受害者实际上同意让她使用6万元作为咖啡店的花费，并指受害者诬赖他。

控方指，受害者视郭文良为“兄弟”，并曾当中介人协调夫妻俩的矛盾，没有理由要诬陷他们。

庭上揭露，夫妻俩事后已离婚。（人名译音）