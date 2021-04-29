利好消息促亚股扬升 海指周四微涨0.06％

（早报讯）美国央行的鸽派讲话和科技大企业绩大好等消息，促使亚太股市今天（4月29日）普遍扬升，新加坡股市则因为银行股回跌而回吐早盘所有涨幅。

反映新加坡蓝筹股走势的海峡时报指数今天微涨0.06％或2.02点，闭市报3221.58点。本地闭市时，美国三大股指的期货仍明显回涨0.35％至0.98％，悉尼和香港股市分别涨0.36％和0.80％。首尔股市则是少数下跌的市场，今天再跌0.23％，创三天连跌。东京股市今天休市。伦敦股市目前已涨0.66％。

分析师指出，来自美国的多个消息支持着市场情绪：首先，美国联邦储备局正如市场预期的表示，现在谈论改变宽松货币政策是为时尚早；第二，科技大企苹果公司（Apple）和面簿公司（Facebook）的业绩都远优于市场预期；第三，美国总统拜登在美国周三于国会宣布了1.8万亿美元的配套，将刺激美国经济增长。

本地股市今天整体交易量回升至20亿2000万股，总值继续减少至11亿6000万元。上升股多达262只，下跌股195只。

今天股价上涨、下跌和持平的海指成份股各占约三分之一。怡和控股（Jardine Matheson）、丰益国际（Wilmar）和凯德集团（CapitaLand）给予海指最大的支持，股价分别上涨2.70％、0.57％和0.54％，闭市报67.26美元、5.30元和3.74元。丰益国际闭市后发布业绩，第一季净利倍增至4亿5000万美元。

凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）、大华银行（UOB）以及华侨银行（OCBC）给予海指最大的压力，股价分别下跌1.36％、0.37％和0.25％，闭市报2.17元、26.59元和12.12元。

其他个股方面，凯利板挂牌公司安杰德国际（Ntegrator International）股价大跌10.53％，闭市报1.7分，交易量达2540万股，在活跃股龙虎榜排第13名。它昨日（4月28日）举行的常年股东大会爆出董事会“全军覆没”的罕见情况，所有五名寻求连任的董事皆不获股东通过。

在本地挂牌的马来西亚发展商Aspen集团今早披露答复新交所（SGX）询问为何延迟作出撤回宣布。它表示，它早前宣布同美国霍尼韦尔国际公司（Honeywell International）签订手套供应协议，并在八天内作出撤回宣布的通告。之所以延迟作出撤回宣布，是因为撤回宣布在4月24日正式获得美国客户批准，而Aspen隔天便通过新交所网站予以披露。

Aspen集团今天股价持平，收报0.225元。