历史过百年 哈迪杰回教堂将整修

（早报讯）本地拥有逾百年历史的哈迪杰回教堂，以及设于回教堂内的宗教改造小组资源与辅导中心将展开整修工程，以提升访客体验并加强宣导反激进化意识。

宗教改造小组今晚（4月29日）在哈迪杰回教堂（Masjid Khadijah）为整修计划举行推介仪式。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰以主宾身份致辞时，强调我国能享有和平与和谐，有赖于各宗教和社区组织齐心对抗极端主义。

他说，宗教改造小组的宣导工作发挥着重要作用，其资源与辅导中心也加深了访客对全球恐怖威胁的认识，并且有助大家了解回教倡导和平的教义。

坐落在芽笼路的哈迪杰回教堂建于1920年，是我国受保护古迹之一。透过此次整修计划，回教堂的门面将增设户外展厅，介绍宗教改造小组对抗暴力极端主义的相关资讯，四楼的空间也会改为新的多功能厅。

2014年开放的资源与辅导中心则将扩大展厅范围，改善访客体验并展示更多新内容。这些工程预计从今年中开始进行，并将于2023年完成。

王瑞杰致辞时也谈及本地马来回教徒社群的努力。他说，马来回教徒社群向来致力于促进与不同社群之间的情谊，许多义工和社区领袖也在各方面作出了重要贡献，包括扶持社群、保护文化和语言等。“让我们继续携手维护和加强社会联系，从社会的多元性汲取力量，而不是让它分化我们。”