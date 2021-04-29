昨天确诊移民局职员未接种冠病疫苗

（早报讯）昨天（4月28日）通报确诊感染冠病的38岁移民与关卡局男职员是一名副队长，他因为有药物过敏史所以没有接种疫苗。这名患者的血清检测结果呈阴性，意味他是当前受感染的。

移民局29日发出的文告也说，部署在樟宜机场的移民局人员当中有32人和这名患者有过密切接触，他们已经接到隔离令。

此外，为了以防万一，另有大约100名在樟宜机场执勤的关卡局人员将接受冠病检测。

移民局说，当局已经和樟宜机场集团合作，确保该患者可能接触的公共区域以及工作人员区域，都已经按照国家环境局的规定进行了彻底的消毒。这些区域包括移民柜台、办公室、茶水间以及厕所。

由于移民局的工作绝大多数需要在前线进行，因此移民局指出，无论是否接种疫苗，相关人员都需要到前线轮值。

移民局也说，截至4月1日，部署在樟宜机场的移民局人员当中，有92%已经完成两剂冠病疫苗的接种。

这名新确诊的38岁移民与关卡局男职员，平时在樟宜机场第一搭客大厦工作，但他在出现症状后就没有上班。他在4月23日开始咳嗽，隔天到家庭诊所看医生后获得两天病假。他在26日开始发烧、身体酸痛并失去嗅觉，隔天到陈笃生医院求医，同日确诊。

卫生部指出，这名男子之前的轮流定期检测结果都呈阴性，最后一次检测是在22日。