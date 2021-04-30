辉盛国际信托上半年DPU同比下滑45.5%

（早报讯）辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）上半年每单位派息（DPU）同比下滑45.5%至0.179分，可派发收入同比减少72.7%至860万元，这是因为信托保留60%的可派发收入所致。

信托上半年总营收同比下滑36.2%至3990万元，净房地产收入（NPI）下跌40.9%至2670万元。这是因为在去年上半年，冠病未暴发前的第一季表现良好。

星狮酒店信托管理公司总裁尤静芬说，近几个月来，由于许多国家收紧旅行限制，全球出现新一波冠病疫情加上对变种病毒的担忧，影响了信托投资组合的表现。

“尽管如此，我们在管理成本和维护现金流方面仍然很谨慎，同时也与运营商密切合作，寻求其他营收机会。”

她认为，由于休闲旅游有大量压抑需求，国内旅游也预期比国际旅游更快地复苏，信托拥有业务的澳大利亚、日本和英国等国家，它们的国内旅游市场都处于主导地位，因此可能会提前复苏。信托将继续与当地的团队紧密合作，为经济复苏做好准备。

截至3月底，信托的负债率为37.7%，加权平均债务期限为3.12年，直至2022财年都没有贷款到期。

信托有效借贷成本为每年2.2%，固定利率贷款占74.6%，利息覆盖率为1.5倍。

信托每合订证券净资产值（NAV）为0.66元。