（早报讯）华尔街隔夜股市纷纷上扬，道琼斯工商指数起0.71%，标普500指数起0.68%，纳斯达克指数起0.22%。

美国联储局的鸽派讲话和科技大企业绩大好等消息，促使亚太股市昨日（4月29日）普遍扬升，新加坡股市则因为银行股回跌而回吐早盘所有涨幅，海峡时报指数昨日因此仅微涨0.06％或2.02点，闭市报3221.58点。

周五值得关注的股票如下：

*扬子江船业（Yangzijiang）昨晚宣布，第一季净利同比大涨89%至7亿6173万人民币，但营收同比则下滑25%至26亿人民币。

营收下滑主要是因为造船活动与交易量较少所致。

不过，集团转回了一笔在金融资产的1亿5432万人民币的减值，其他行政开销、财费用等也有所减少，使得净利上扬。

由于建造更多集装箱船和较大型船只，以上出租费改善，集团总盈利率改善11个百分点至31%。

集团订单总额为美元66亿元，是2009年以来最高水平。

*辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）今早宣布，上半年每单位派息（DPU）同比下滑45.5%至0.179分，可派发收入同比减少72.7%至860万元，这是因为信托保留60%的可派发收入所致。

信托上半年总营收同比下滑36.2%至3990万元，净房地产收入（NPI）下跌40.9%至2670万元。这是因为在去年上半年，冠病未暴发前的第一季表现良好。

截至3月底，信托的负债率为37.7%，加权平均债务期限为3.12年，直至2022财年都没有贷款到期。

信托有效借贷成本为每年2.2%，固定利率贷款占74.6%，利息覆盖率为1.5倍。

信托每合订证券净资产值（NAV）为0.66元。

*天津中新药业（Tianjin Zhongxin Pharmaceutical）今早要求暂停交易。

*新义发企业（Sin Ghee Huat）收到投资控股公司HHH Co的有条件全面收购献议，每股收购价是现金0.27元，比过去一个月交易量加权平均股价0.17元高出58.8％。这个收购价是最后价，收购者不打算修订收购价。

新义发企业透露，收购者已持有公司20.16％股权，并且已获得一些股东承诺接受献议，这些股东持有公司47.33％股权。因此，收购者势将掌控67.49％股权并使收购献议转为无条件。如果掌控足够股权，收购者打算行使权利强制收购股权并把公司除牌。

新义发企业昨日股票暂停交易，它前天闭市报0.22元。

*新捷运（SBS Transit）已委任陈明海为主席，他将在今天上任接替担任主席长达18年后卸任的林日波。新捷运指出，陈明海目前也是胜科海事（Sembcorp Marine）和新加坡邮政（Singapore Post）的董事，在企业治理方面经验丰富，并且过去40年来担任过许多公司机构的董事。

新捷运昨日股价跌0.31％，闭市报3.18元。

*凯利板挂牌公司安杰德国际（Ntegrator）股价大跌10.53％，闭市报1.7分，交易量2540万股，在活跃股龙虎榜排第13名。它前天举行的常年股东大会爆出董事会“全军覆没”的罕见情况，所有五名寻求连任的董事皆不获股东通过。