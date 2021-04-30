金管局拨4200万元助金融业者采纳科技

（早报讯）新加坡金融管理局将拨出1200万元设立一个新的“监管科技补助计划”（Regulatory Technology Grant Scheme），并增资3000万元提升现有的“数码加速资助计划”（Digital Acceleration Grant），加速金融业者采纳科技。

这4200万元是去年8月宣布的“金融领域科技和创新2.0计划”（FSTI 2.0）下将发放的2亿5000万元资金的一部分。

金管局发布文告表示，新的监管科技补助计划将资助以新加坡为基地的金融机构，采纳风险管理及合规作业方面的科技方案，让本地的监管科技生态环境更有活力。

该计划分试行（pilot）和生产阶段项目（production level project）两个轨道。

在试行轨道，业者可寻求资金试行有潜力的监管科技方案，过后再全面融入营运。这个阶段的资助顶限为7万5000元。

在生产阶段项目轨道，业者可获得资金开发更大型的客制化项目，将之完全融入运作系统，资助顶限为30万元。

两个轨道都可用于资助内部研发或跟本地的监管科技公司合伙进行。

至于去年4月为协助小型金融机构和金融科技公司应对冠病疫情冲击而推出的数码加速资助计划，金管局截至今年3月底共收到1100多份申请，用于云端科技方案和服务、线上通信与协作工具、数据分析方案、合规方案和办公室生产力工具。

基于计划反应热烈，当局增资3000万元将总额提高到6500万元，并延长计划到今年底，同时扩大资助予经纪及雇员不超过200人的寿险和普通保险代理。

金管局首席金融科技官莫汉蒂（Sopnendu Mohanty）说：“我们预期监管科技生态体系将蓬勃发展，大规模使用创新方案来辅助风险管理及合规作业。数码加速资助计划过去一年让小型业者应对疫情挑战，我们将继续支持它们加速数码转型。”