ITE明年起分三阶段推行三年制Higher Nitec课程

（早报讯）工艺教育局明年起分阶段实施新课程框架，各为两年制的国家工教局证书（Nitec）和高级国家工教局证书（Higher Nitec）课程整合为三年制Higher Nitec课程，让所有工教院学生都有机会在更短时间里争取Higher Nitec学历。

16项Nitec和Higher Nitec课程明年新学院率先“直通”。2024年起，约八成的课程将进行整合。 近100项课程预计最迟2026年完成整合，过渡至新框架。

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士，今天（4月30日）为“”工教局-胜科可持续解决方案教学中心”主持揭幕仪式时，宣布这项消息。

明年起，八对横跨商业及服务、工程及信息通信科技（ICT）三大行业的Nitec和Higher Nitec课程率先整合。首届学生包括约2000名入学一年级的学生，以及约1200名可直接进入二年级的学生。

至于一部分跟不上进度的学生，校方会给予他们额外支援，包括让他们接受小班制指导等。

进度较快的学生，同目前一样可在两年内取得Higher Nitec学历。这包括O水准毕业生，以及申请理工学院直接入学计划（简称DPP）的学生。 所有学生会在二年级和三年级时，分别展开为期三个月和半年的实习项目。

工教局相信，重新设计的课程框架可增加学习深度，同时加强职场培训，提升学生就业能力。

改进工教院课程框架是孟理齐领导的应用教育体制检讨的其中一项重要工作。这一调整也是为了配合教育部的目标，即到了2030年，让所有工教院毕业生有机会进修，取得Nitec以上学历。