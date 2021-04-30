（早报讯）今年6月30日起，电动踏板车和电动脚踏车骑士可上网完成理论测试。

陆路交通管理局今天（30日）通过官方面簿贴文宣布上述消息时说，理论测试将通过选择题方式进行。贴文也附上电动踏板车和电动脚踏车骑士的电子手册链接，协助骑士更熟悉安全骑车的行为准则。

电子手册内容分三大单元。第一是本地活跃通勤器材的一般信息，如个人代步工具分哪些种类，及在公共道路上骑车时的指导原则等。第二是骑士出发前应检查的事项，如电动踏板车和电动脚踏车须遵守的器材规定、如何安全停放器材和第三方责任保险等。第三是使用条规与行为准则，如在行人较多的地方要如何骑车，及发生意外后要怎么做等。

陆交局之后将推出其他语言的电子手册。有关理论测试的更多详情将在日后公布。

活跃通勤（修正）法案和共享通勤工具商家（管制与执照）法案去年2月在国会三读通过，以加强对个人用户、零售商、商家及活跃通勤器材共享经营者的监管机制，保障人行道与骑行道的安全。

其中，所有电板车和电动脚踏车的骑士都须先通过网上理论测试，才可获准在脚踏车道和公路（只限电动脚踏车）骑行。未通过理论测试就公开骑行者，初犯可面对罚款最高2000元或监禁最长6个月，或两者兼施。

交通部高级政务次长马炎庆上个月在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时曾透露，当局会在本月推出测试手册，并在今年中开始进行理论测试。