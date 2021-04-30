学飞坠地回不了巢 小猫头鹰获救

（早报讯）猫头鹰幼鸟学习飞行时掉在草地上，无力飞回巢穴。

这起事故于前日（28日）发生，地点是在巴西立公园的停车场。

目击者沈国栋（54岁，营业经理）受访时透露，他接获朋友通知后就赶过去查看，幼鸟已掉在地上，但没有鸣叫。“相信它是尝试从栖身的树上飞到另一棵树时，头朝下地坠落，之后就无力再飞回巢穴。”

他说，由于该处有很多狗、蜥蜴及水獭，幼鸟可能会有危险，因此就联络关爱动物研究教育协会求助。

他指出，当时现场还有10多名民众，但他们都不敢驱前，担心会刺激到幼鸟，而两只成年猫头鹰也在盘旋，但都不敢飞下来。

“协会成员在晚上9时许抵达现场，期间由于幼鸟一直挣扎，他们担忧可能会伤及幼鸟，花了一个小时才拯救，成功将它放回巢穴。”

他透露，协会成员经过商讨后，选定停车场中间的树，因为行人最少。

“我今早跑步时，经过该处，发现所有猫头鹰都还在巢穴内，才放下心来。”

关爱动物研究教育协会在回复《新明日报》时指出，幼鸟可能是因为准备离开巢穴探索时不慎摔下。

协会发言人指出，队员于前日傍晚7时30分接获投报，立即前往检查幼鸟是否受伤，过后就用梯子和伸缩杆，将它放回原位。

“期间它也因为紧张，我们还未来得及安顿好，它就再度跳下，直到尝试4次后才成功。”

发言人说，野生动物若能与父母一同生活，存活率是最高的，若民众见到一只幼小的动物时，它们的父母可能就在附近，因此不要立即带走它们，并可致电该协会24小时野生动物救援热线97837782。