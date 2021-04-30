睡车后座被“碰”醒 醉女尖叫“夺门”逃 德士司机非礼罪成

（早报讯）与朋友通宵饮酒，女郎搭德士回家时睡倒在后车座，结果被人“摸”醒，睁眼一看德士司机竟坐在身旁，一手摸她酥胸一手摸她腹部，吓得她高声尖叫，未还车资就落荒逃跑。

现年56岁的德士司机哈吉事后被控上庭，面对一项非礼控状。他不认罪，经审讯后，昨天被判罪成。

根据控方的结案陈词，30岁的受害女子在2019年1月4日与朋友通宵饮酒，她后来觉得发困，于是在一名朋友的陪同下到附近马路拦下德士。

女子上被告的德士后，告知自己的住家地址，并要求送抵住家后唤醒她，她接着便在后车座上睡着了。

当天凌晨5时20分，女子惊醒发现被告竟坐在她身旁，并伸手进入她的上衣和牛仔裤内，一手非礼她胸部一手非礼她腹部，吓得她当场高喊“载我回家”。

女子庭上供证时说，她当时吓呆了，没留意到德士当时就停在她住家旁边的停车场，才会要求被告赶紧送她回家。

这时被告也赶紧跑回司机座，不过他开车没多久，女子便要求停车，且未还车资就赶紧下车。被告也迅速开车落荒逃跑，但女子早已记下德士车牌，事后在朋友的鼓励下揭发被告恶行。

她随后联络德士公司投诉，并在三天后取得被告的资料，同天报警处理。

法官最终同意控方立场，指女子的口供较为可靠，反而被告的供词前后出入，因此判他罪成。案展5月17日下判。