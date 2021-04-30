焚烧桶当马桶 无业汉监七周罚300元

（早报讯）无业汉称人有三急，把组屋10楼单位门前的焚烧桶当马桶使用，当场脱裤大便。屋主开门惊见男子在门前大便，质问对方反被骂三字经，无业汉当场从楼梯逃离，但同晚又在组屋楼下出现，男屋主二度报警将他逮捕。

47岁无业汉祖尔克菲昨日承认恶作剧、偷窃以及抵触冠病19（临时措施）法令等三项罪名，被判坐牢七周及罚款300元。

去年4月27日下午4时40分，警方接获报案，指有人在武吉巴督4道第417座组屋10楼的一个单位外，在一个焚烧桶大便。

调查发现，被告是在病毒阻断措施期间，没有合理的理由下离开位于巴西立第6通道的住家，到芽笼一带游荡约三小时。他后来在海格路（Haig Road）搭巴士到武吉巴督巴士转换站，继续在那一带闲晃。

近下午3时，被告突然人有三急，随意乘搭电梯到10楼，见有个焚烧桶没有盖子，就决定就地解决。

报案人当时见被告经过他的单位，是个陌生面孔，看门一探究竟，却见他已拉下裤子，往焚烧桶内大解。报案人当场质问被告，被告反对他飙脏话，同时拉起裤子跑下楼梯逃离。报案人便回屋报警。

同天晚上8时32分，报案人在组屋楼下再次看见被告，再次报警，通知警方被告正坐在贴上封条的凳子上。

被告前科累累，曾踢脚踏车告示牌、打破街道指南的玻璃、并多次行窃。

法庭文件并没有交代被告是否患有精神病，法官最终判他坐牢七周及罚款300元。