首阶段将有七个学前中心推行包容性辅助试点计划 助有学习障碍孩童

（早报讯）让有发展障碍的孩童在幼儿园接受早期介入支援，幼儿培育署首个阶段将在七所学前中心试行“包容性辅助试点计划”。孩子能继续与其他学生一同上课，家长也省下送孩子往返学前中心和早期介入服务中心的时间。

幼教教师接下来也能通过新推出的“包容教育实践证书课程”课程（Certificate in Inclusive Practice，简称CIP），掌握共融教育知识，更有效地辅助不同学习需要的孩童。

配合第三个残障服务总蓝图而成立的共融幼儿园工作小组，过去两年咨询900多人的意见后，推出七项建议与措施，当中包括包容性辅助试点计划（Inclusive Support Programme Pilot），旨在更好地支持有学习障碍的孩童融入主流学习环境，

参与试点计划的学前中心将有早期介入工作者和医疗专家的支援，协助需要中度早期介入服务的孩童。早期介入工作者也能与教师携手针对不同需求的孩童策划学习活动。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲今天走访大巴窑金吉连路的职总优儿学府幼乐园（My First Skool）后透露，社会及家庭发展部将在下半年宣布试点计划的学前中心，其中一家会在今年底前推行。她也是共融幼儿园工作小组的联合主席。

孙雪玲说：“一些学生早上在学前中心上课，下午到婴幼儿早期介入服务(EIPIC)中心，试点计划相信能为家长和孩童提供更大的便利。这些孩子也可能需要更多一对一的介入与辅助，新推出的共融教育课程将加强学前教育工作者对共融教育的教学法。我们相信有了共融教育的课程，教育者能更好地在课堂上因材施教。”

国立幼教学院今年6月推出的包容教育实践证书课程课程，课时120个小时。教师能根据自己的时间安排灵活修完各单元，一般在六到八个月内完成。

工作小组也建议加强对家长的宣导工作，鼓励家长让孩子接受发展能力检测，以便及时为有需要的孩童提供支援。孙雪玲指出，学前中心未来将委任的共融协调员(Inclusion Coordinator)会协助留意可能面对发展障碍的幼童，与家长协作，建议并安排让孩子接受检测。

政府日前宣布，从2023年下半年起，每所中心会委任一名职员担任共融协调员。