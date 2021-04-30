重新探索新加坡消费券计划延长至12月底

（早报讯）“重新探索新加坡”消费券计划将延长半年，至今年年底，让新加坡人有更多时间使用消费券进行国内游。另外，新加坡旅游局也将同预订平台和景点合作，在景点设置消费券领取柜台，让公众当场就可领券游玩。

旅游局今天（30日）发文告宣布上述消息时说，截至今天，超过100万名本地公民已使用“重新探索新加坡”消费券至少一次，交易量总计130万起。消费券计划也已为本地旅游相关企业带来了超过2亿元收入，其中1亿4700万元来自消费券和现金付款.

旅游局估计，公众也在零售、餐饮和交通等方面花了额外5500万元。

值得一提的是，虽然绝大部分消费券交易来自景点预定，共有79万3000起交易，但其5160万元交易额只位居第二。反而，交易量排名第二的酒店预订（29万2000起），总交易额最高，达8030万元。来自导览的交易有12万4000起，交易额达1140万元；综合配套的交易则有3万5000起，交易额总计370万元。

旅游局透露，导览预订在去年12月至今年4月间翻了超过三倍。

另外，旅游局也推出系列措施，让公众更方便使用消费券。这包括从今年第三季开始，无法登录“电子政府密码”（SingPass）账号的公民可到全岛超过30个民众俱乐部领取使用消费券。授权的消费券大使会通过安全的政府手机应用扫描公众的身份证，再由预订平台的职员协助预订旅游产品。

旅游局和预订平台也正同景点合作，在景点设置消费券领取柜台。例如，圣淘沙捷运怡丰城站本月21日设了新领券柜台，每天早上9时营业至傍晚6时之间，公民只要到柜台就可当场使用“电子政府密码”领取适合使用消费券的产品，以产品供应和时间段是否额满为限。

公众可以从6月1日起购买7月后生效的旅游产品。

政府去年宣布拨款3亿2000万元给国人分发消费券，支持国内旅游相关行业，并于去年12月1日发放消费券。根据统计局人口数据，估计有约300万人能获得这笔消费券。计划原定今年6月底截止。

国人可通过五大预订平台——客路（Klook）、Trip.com、樟宜首选（Changi Recommends）、GlobalTix，以及Traveloka，预订酒店、导览或旅游配套等。预订平台也会设立69个实体柜台，方便不善于使用科技者订购活动项目。