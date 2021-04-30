政府取缔违反安全管理措施 10餐饮场所暂停营业

（早报讯）本周末起，政府机构将加强在所有场所的稽查工作，包括餐饮场所、公园和商场等，严格取缔违反安全管理措施的业者和个人。

永续发展与环境部今天（4月30日）发文告指出，当局过去数周在多个场所发现违例情况，有10家餐饮场所被令停业、五家食肆被罚款，还有57人也因在公园违例而被罚款。

被令暂停营业的餐饮场所抵触的条例包括允许顾客在晚上10时30分后饮酒、没有确保顾客坐下时保持一米距离，以及允许超过八人聚会等。

这10家餐饮场所分别是Hooha Restaurant & Café、Victoria Entertainment Pub、2nd Round、Adam & Eve Japanese Karaoke Lounge、CaféMosaic、Cafe de Paris、Club Secret、Dal-In 2 Korean Restaurant、Eighty Two Bar以及Filling Station Nightclub and Café。它们分别被令在不同时间段停业。

五家食肆则因没有确保各组顾客保持至少一米距离等违例行为，各被罚款1000元。

此外，有57人于本月10日和11日在公园违反安全管理措施，各被罚款300元。违例行为包括在福康宁公园进行多过八人的聚会，也有13人被发现在东海岸公园预约多个烧烤台。