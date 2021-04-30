吉宝置业将与远洋集团合资 发展天津滨海新区8块地段

（早报讯）吉宝企业（Keppel Corp）旗下的吉宝置业（Keppel Land）将联合香港挂牌公司远洋集团（Sino-Ocean Group），发展位于天津滨海新区东部的总计占地28.7公顷的8块地段。

吉宝企业闭市后透露，双方已签署合作框架协议。根据该协议，远洋集团将通过旗下天津普利达房地产建设开发有限公司（简称天津普利达），以现金3亿4800万人民币（7160万新元）买下Tianjin Fushi Real Estate Development Co., Ltd（简称Tianjin Fushi）的51％股权。

Tianjin Fushi目前是吉宝置业的独资子公司，拥有协议中的那8块地段。交易在今年底完成后，Tianjin Fushi将转为吉宝企业的联号。此外，按照协议，天津普利达将向Tianjin Fushi提供约1亿零980万人民币（2260万新元）的贷款，供Tianjin Fushi偿还现有来自吉宝置业另一独资子公司和联号的贷款。

Tianjin Fushi有关股权的转移，有待付清有关买价和贷款以及取得新营业执照等条件的符合。

吉宝企业今天股价跌1.46％，闭市报5.42元。