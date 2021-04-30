工人党发布劳动节献词 重申最低工资主张

（早报讯）工人党发表劳动节献词，继续呼吁为所有行业实施1300元的最低工资。

工人党在献词中说，虽然该党不反对被称为“加强版最低工资”的渐进式薪金模式，但认为重要的是把最基本的做好，而那便是先尽快为所有领域设定最低工资，让所有员工都拥有足以过活的薪金水平。

去年七月的全国大选，工人党在竞选宣言中提出把全职员工的最低实得工资定在每月130 0元，兼职员工则按比例计算。

自新一届国会开会以来，朝野议员已数次就这个议题激辩。执政的人民行动党认为，由全国职工总会主推的渐进式薪金模式是比较全面的解决方案。

除了最低工资之外，工人党也在劳动节献词中谈及冗员保险、气候变化、客工福利，以及疫苗接种等多个课题。

针对气候变化，工人党同意我国需要推行绿色政策，但强调我国在迈向更绿色的未来时，须确保所有新加坡人获得公平对待，没有人会落在后头。

从这个角度而言，它认为，汽油税的调高应该是逐步的，配合电动车基础设施的发展，才能惠及依靠内燃机汽车谋生的私召车司机、送货员和其他员工。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今年2月发表2021财政年预算案声明时宣布，98辛烷值（98-octane）及以上汽油的特级汽油税每公升立即上调1角5分，至每公升7角9分；95辛烷值和92辛烷值汽油的中级汽油税每公升调高1角，至每公升6角6分。

参与预算案辩论的朝野议员，当时就提问政府为何须马上调高汽油税，尤其当电动车基础设备，如建设更多充电点会在未来10年逐步落实。