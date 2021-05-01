政府将仔细考虑延长雇佣补贴计划

（早报讯）政府将仔细考虑是否延长雇佣补贴计划，但李显龙总理提醒，这只是人工生命维持系统，不能永久持续，我国须找到方法复原和重新站起来。

May Day Rally 2021 #FBLIVE: Thanks for joining us! PM Lee delivered his 2021 May Day Rally speech at D’Marquee in Downtown East. #EveryWorkerMatters #MayDayRally2021 #NTUC60 Posted by Lee Hsien Loong on Friday, April 30, 2021

李总理今早（5月1日）在全国职工总会的劳动节集会上发表主旨演说，阐述新加坡疫后的经济复苏情况，并重申我国经济今年预计将增长超过6％，超过贸工部早前预测的4％至6％。

他说，去年和今年，政府动用超过500亿元国家储备金，支持企业和员工，这是前所未有的，但随着经济复苏，必须将援助调整到更可持续的水平。

他透露，有工会领袖询问，可否将雇佣补贴计划再延长一些。对此，李总理说，政府会仔细考虑，但这只是“生命维持系统”，虽能让人暂时保持呼吸，但不能永久持续。

“我们仍须找到方法来完全恢复，重新站起来，和锻炼新的肌肉。”

李总理也强调，即使今年取得6％的经济增长，我国也只是回到疫前的水平，一些领域如航空和旅游业不会那么快复苏。随着新病毒株的出现，疫情也可能很快地再度恶化。

针对航空业，李总理说，虽然客运航班基本都停飞，但货运航班仍在运行，许多航空业员工也返回工作岗位来负责这些航班。

与此同时，我国设立了一套牢固系统来检测和隔离抵境乘客，几乎所有前线人员也都接种了疫苗。新加坡居民的疫苗接种工作也在进行中。

李总理说，这些条件让我国能够逐步放宽跨境旅游，尤其是对染疫风险较低的国家。航空业要全面复苏，还有很长的路要走，但已经能看到曙光。

建筑业则因边境管制而继续面对人力短缺，导致工程延误、成本增加。李总理说，政府正在制定紧急法案，确保承包商、发展商和买方等各方之间更公平地分担负担。