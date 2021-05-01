李总理呼吁引领数码化、自动化和可持续性趋势

（早报讯）李显龙总理呼吁民众为迎来后冠病世界做好准备。他说，数码化、自动化和可持续性在疫情驱动下加速，新加坡必须引领这些趋势，把握新的机会，为员工创造更高薪酬的新工作。

李显龙总理在今早（5月1日）的劳动节集会上发表上述看法，并分享疫情期间本地小贩、企业和员工如何在转型下受惠。例如，政府多年来积极推动数码化，但许多小贩兴趣不高，直到去年的阻断措施，迫使许多小贩采纳数码化，包括在面簿宣传和让食客通过应用点餐。

“许多小贩也加入送餐公司的平台、如Grab、Delivero o和Foodpanda,目前超过1300名小贩提供网上订餐送餐服务，半数的小贩也采取电子付款方式。”

在自动化方面，宠物用品公司碧爱宠物中心就在阻断措施期间开发新系统追踪库存，通过自动化存储和取件系统提升仓库。

通过自动化项目，公司的生产力和库容量提高超过一倍，在经济有起色后将更好扩展生意，员工的士气也因技能提升和薪金增加而有所提高。

在可持续性方面，李总理以清洁能源公司Sunseap为例，说明他们如何吸引年轻人加入工作团队。

“Sunseap在疫情期间面对人手短缺，但总裁说通过重新设计工作和职总的帮忙，他们能培训年轻新加坡人胜任这份工作，担任太阳能技术人员和工程师。”

另外，许多年轻人都对气候变化和再生能源感兴趣，知道这些领域的重要性与日俱增，因此也能吸引他们加入。