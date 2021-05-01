聚会限制再收紧 公众：消息虽突然还是会遵守

（早报讯）不论是从社交媒体、新闻接获再度收紧聚会限制的新措施消息，许多公众认为消息来得突然，但不难接受。

五一劳动节长周末第一天，榜鹅水滨坊（Waterway Point）一早已有许多家庭带孩子来用餐，有的正往榜鹅水道公园运动，多是两至四人一组。

与太太和两岁半的孩子到商场的张俊荣（45岁，科技业）说：“消息来得太突然，但病毒的变种也是突然的，我们能接受随机应变。目前没有强制执行是好事，但我们还是会遵守，这是为大家好。”

刚结束运动的谢雪燕（43岁，食品实验师）对新措施不感意外，她说：“如果人们松懈而回到疫情前的聚会方式，才是可怕的。而且目前也不是所有人都已接种疫苗，即便接种了，疫情仍有可能再暴发。

因职业关系，谢雪燕向来注重饮食健康，“重要的是加强自己的免疫力。疫情后常到公园徒步，才发现家周围有很多秘境。”

对陈科翰（37岁，物流业）来说，保护好五个月大的孩子最重要。“孩子很小，我们本来就额外注意，家里准备了口罩，访客只要有点咳嗽或打喷嚏，我就请他们戴口罩。”

对年长人士来说，影响也不大。苗卿华（67岁，家庭主妇）与先生同住，平日晨运后会跟朋友聚餐，但是周末多是到儿子的家，她说：“家里平常没有接待客人，只有平日运动后和朋友吃吃饭，本来就很少聚会。”