两男两女冒充公安骗500万元 四嫌犯落网

（早报讯）两男两女被指持假证件冒充公安行骗，让受害者信以为真，担心卷入洗黑钱而乖乖交出银行户头，短短一个月内被卷走逾500万元，最终遭警方逮捕。

根据警方昨晚发出的文告，当局在3月到4月间接获多起有关假公安骗案的投报。

骗子被指通知受害者，指他们的信用卡或转账卡涉及欺诈交易，或是银行户头涉及洗黑钱活动，信以为真的受害者按照指示交出钱财，更让骗子使用自己的网上银行户头，结果被卷走超过500万元。

商业事务局和七大警署联合展开调查，通过实地走访和电眼，最终确认四名涉案男女的身份，并于4月15日至19日之间逮捕四人。他们年龄介于17岁至45岁，并分别涉及三起假公安骗案。

初步调查显示，四名男女被指与受害者见面时，出示持有伪造的中国公安证件和国际刑警组织（Interpol）证件，让骗案看起来煞有其事，降低受害者的疑心。

警方目前以欺骗、使用伪造文件和冒充他人行骗的罪名下调查四名嫌犯。

欺骗罪若罪成，将面对长达10年监禁和罚款。使用伪造文件罪则将面对长达四年监禁和罚款，或两者兼施。

另外，冒充他人欺骗罪则将面对长达五年监禁或罚款，或两者兼施。

四名男女被指按幕后头目指示办事，还得学习穿着和说话方式打造“假公安”形象，其中一名女子甚至也将自己的银行户头交给幕后头目。

根据警方文告，警方初步调查显示，四名嫌犯以为自己正履行“官方任务”，并被指接受幕后头目的“训练”，连穿着和说话方式也都有一套规则。

他们也涉嫌按指示将“官方文件”交给受害者，并出示假证件，让受害者信以为真。

其中一名女嫌犯实际上也将自己的银行户头交给幕后头目，任由后者使用。

警方提醒公众，若接到类似电话，不要慌张、不要相信，也不要将任何个人资料与钱财交给对方。

公众若要报案，可致电警方热线1800-255-0000，或防诈骗热线1800-722-6688。