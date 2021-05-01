四次伸“魔抓”非礼帅哥 36岁男判监五个月

（早报讯）男子搭地铁时被帅哥吸引，在拥挤的车厢内，四次伸“魔爪”摸帅哥臀部和私处，昨日被判坐牢5个月。

被告是43岁的陈冠腾（译音），他共抵触四项非礼控状。受害人是一名36岁男乘客，他并不认识被告。

案情披露，受害人在去年2月25日早上7时40分，在蔡厝港地铁站上车，被告过后在坎贝拉站上车，站在受害人旁边。

当时车厢里很拥挤，被告发现受害人长得不错，想引起对方注意，就用右手摸了后者的臀部，受害人以为自己被背包“撞”，并没在意。

10分钟后，被告又用右手指的关节，以“揉搓”的方式摸对方臀部，后者感到不适，但仍没发现异常，低头只看到被告的斜挎包。

被告见受害人调整身体后又凑过去，以相同的方式再非礼对方约3秒，后者再次移开。不久后，被告又站在受害人身旁，摸了受害人的私处1秒，后者吓得用手挡住私处，并向后移了半步。

受害人在布莱德站下车后，被告也紧跟过去，并试图和对方搭讪，不过案情并未透露当时两人的对话内容。

受害人当天报警，警方也排查电眼，在两天后将被告逮捕。

主控官指出，被告在公共交通上干案，半小时的车程里不断占受害人便宜，之后还变本加厉摸私处，提议判被告坐牢至少6个月。法官最终判被告坐牢5个月。