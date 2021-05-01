技术问题影响电邮 安杰德国际早前不知有新的大股东

（早报讯）董事选举“全军覆没”的凯利板挂牌公司安杰德国际（Ntegrator International），因为“无法确认缘由”的技术问题造成电邮没抵达指定地址，它上周不知此事因此没有披露Mission Well Limited（简称MWL）已成为它的大股东。

安杰德国际是在昨日深夜（4月30日）透露它对新交所的询问作出的修订答复。它在前天（29日）答复新交所询问后，收到MWL通知。它答复新交所时表示没有收到MWL通知已成为一个大股东。但MWL的通知指出，MWL已在4月21日电邮通知公司它已成为大股东，并且另外在4月22日电邮通知公司它的持股变动。

安杰德国际表示，它收到MWL的通知后，检查了电邮伺服机的记录，并且发现那两天确实有来自MWL授权人的电邮。“因为技术问题，两个电邮都没有被送到指定收件人的邮箱（ir@ntegrator.com）。公司无法确认造成这个技术问题的原因。”

安杰德国际已从后备电邮伺服机取回有关电子邮件。根据3月21日的电邮通知，MWL的持股从4.96％增至6.09％，因此成为公司的一个大股东。根据3月22日的电邮通知，MWL的持股已从6.09％增至8.51％。公司已修改对新交所询问的答复，并另外披露之前未披露的MWL持股变动。

安杰德国际依旧表示，它直到3月23日收到MWL的第三个电邮之后，才知道MWL已成为公司的一个大股东，而且持股已经从8.51％增至10.53％。之前MWL的两个电邮，虽然抵达公司的电邮伺服机，但却没有送到指定的收件人的邮箱。

在3月28日（星期三），安杰德国际举行常年股东大会，结果爆出董事会“全军覆没”的罕见情况，所有五名寻求连任的董事皆不获股东通过。新的大股东当天较后则致函公司董事会，要求召开特别股东大会，议程包括委任新的大股东提名的五名新董事。

安杰德国际在3月28日闭市后透露了常年股东大会的结果，并表示其中两名董事韩明绍（Han Meng Siew，译音）和查尔斯·里德（Charles George St. John Reed），答应暂时留任执行主席和独立董事，以免公司董事会空无一人而违反公司章程中时刻至少必须至少有两名董事的规定。公司决定请他们在过渡时期留任，是要减少对公司现有业务的影响，方便委任新的董事。

致函董事会要求召开特别股东大会的大股东是Mission Well Limited以及Tansri Saridju Benui，他们表示合共持有超过10％股权。Mission Well公司是由Christian Kwok-Leun Yau Heilesen代表在信中署名。

安杰德国际当时也指出，韩明绍和另一名无法连任的董事Jimmy Chang Joo Whut，根据与公司签订的服务合约，将继续是公司的雇员，后者担任董事经理。

根据昨晚的披露，Mission Well的持股已从23日的11.25％，增至27日的14.82％。

此外，安杰德国际也透露收到要求召开特别股东大会的大股东的另一通知，新增两项特大议程，分别要撤除韩明绍和查尔斯·里德的董事职务，特大完成后生效。

根彭博社的资料显示，以MWL的14.82％持股，MWL已是安杰德国际最大单一股东，没有其他持股超过5％的大股东。

安杰德国际是一家网络基础设施综合服务商及通话系统专家，专门为客户设计、安装和部署数据、视频、光纤、无线和移动网络及通话系统。它已连续四年亏损，去年营收2310万元，净亏280万元。

安杰德国际昨日股价上涨5.88％，闭市报1.8分.该股本月至今股价已暴涨64％或0.7分。