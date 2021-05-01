陈笃生医院感染群88岁女病患逝世

（早报讯）陈笃生医院冠病感染群中曾住在9D病房的88岁年长女病患逝世。

这是医院感染群第一个死亡病例，也是本地死于冠病的第31起病例。卫生部文告指出，病患是因感染冠病后出现并发症而逝世，她有癌症、高血压、充血性心力衰竭（congestive cardiac failure）、中风与高脂血症（hyperlipidaemia）的病史。

这名新加坡籍女病患是在4月14日入住陈笃生医院9D病房，同月28日确诊。加上今天确诊的三名年长病患，9D病房确诊者共有10人。这个病房和另三个医院病房都已封锁。